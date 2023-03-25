بعد إيقاف رئيس «أكاكوس».. بيان للشركة يتحدث عن «مستندات مغلوطة ومموهة» وموظفون يهددون بـ«التصعيد»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، الجمعة، إن استدعاء رئيس لجنة إدارة الشركة عصام البشتي إلى النيابة العامة جاء نتيجة «تسريب والكشف عن مستندات مغلوطة ومموهة لجهات الاختصاص»، فيما هدد موظفون من نقابة حظيرة خزانات الزاوية -في تسجيل مصور- بالتصعيد حال لم تفرج النيابة العامة عن رئيس لجنة الإدارة.

واعتبر بيان صادر عن الشركة أن «أعداء النجاح بالشركة ممن لم يبقوا جهدا في افشال هذا التقدم وقطع الطريق على رئيس لجنة الإدارة ومن معه بجميع سبلهم الغير قانونية واللامشروعة، والمتمثلة في تسريب والكشف عن مستندات مغلوطة ومموهة لجهات الاختصاص ولم يكترثوا لأخلاق العمل وسريته»، حسب تعبير البيان.

ويوم الخميس، أوقفت النيابة العامة عصام البشتي، على ذمة التحقيقات في قضايا فساد وإهدار للمال العام، على ما أفاد مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط». وكشف المصدر ذاته أن النيابة العامة أمرت بحبس 17 مطلوبا في قضايا جنائية سابقة بمنطقة الزاوية وجوارها بعد تنفيذ أوامر جلب سابقة بحقهم.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: النيابة العامة توقف مدير «أكاكوس» في قضايا فساد

«أكاكوس» تتحدث عن مخالفة قانونية صريحة

ورأت «أكاكوس» للعمليات النفطية أن تسريب الوثائق «مخالفة قانونية صريحة يحال صاحبها للتحقيق والعقوبة، بسبب افشاء اسرار العمل واستخدامها لمآرب شخصية لا تخدم مصلحة العمل، هذا فضلا عن اضلال وتمويه الجهات الرقابية الخارجية بمعلومات غير كاملة وغير صحيحة، وذلك للسعي في تشويه سمعة أناس والوقوف في طريقهم وافشال مساعيهم الخيرة اتجاه الشركة»، وفق نص البيان.

وأشارت إلى ما وصفتها بـ«حملة اعلامية وضيعة من اصحاب النفوس الضعيفة من تشويه لسمعة أناس مسؤولين بالشركة مشهود لهم بالنزاهة والمهنية، وعلى رأسهم السيد عصام البشتي رئيس لجنة الادارة وذلك تمهيدا لما حدث بالأمس».

على صعيد متصل، أصدر موظفون من قابة حظيرة خزانات الزاوية أمس بيان استنكار لإيقاف رئيس لجنة الادارة جراء افعال كيدية بالشركة والضعط عليه من رؤوس الفساد بالشركة.

واعتبر بيان الموظفين، الذي ظهر في تسجيل مصور على حساب الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «كل ما نسب لعصام البشتي كذبا وزورا لا يرتقي أن يخول للنيابة العامة، وكان الأحرى التوجه للإدارة القانونية»، وطالب الموظفون «النيابة العامة بالإفراج عن رئيس لجنة الإدارة، وإلا سنقوم بالتصعيد لأعلى المستويات».