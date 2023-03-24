  • Alwasat News
Atwasat

الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 11:52 مساء
الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا في ليبيا
مسلح يقف وسط براميل الكعكة الصفراء في مستودع قرب مدينة سبها، 25 سبتمبر 2011 (ذا تليغراف)
alwasat radio

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في بيان اليوم الجمعة اطلعت عليه «رويترز» إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركّز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبًا الذي أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا عُثر عليه في الموقع نفسه.

وأبلغت الوكالة دولها الأعضاء في بيان سري كانت «رويترز» أول من أوردته في 15 مارس بأن عشرة براميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركّز اختفت من موقع ليبي لا يخضع لسيطرة الحكومة.

ورغم أن اليورانيوم المفقود كان أقل من الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية وكان يستلزم خضوعه للتحويل والتخصيب من أجل صنع قنبلة نووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في ذلك الوقت إن فقدانه «قد يمثل خطرًا إشعاعيًا، فضلًا عن المخاوف التي تهدد الأمن النووي».

ليبيا وتفتيش الوكالة الذرية
وورد في بيان اليوم الجمعة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشًا يوم الثلاثاء واكتشفت أن «كمية ضئيلة نسبيًا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة». جاء ذلك في متابعة لبيان قوات القيادة العامة شرق ليبيا الأسبوع الماضي الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.

- بعد العثور على «البراميل المفقودة» قرب حدود تشاد.. ما هي استخدامات اليورانيوم؟ ومتى يصبح سلاحا نوويا؟ 
- القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
- بعد بيان «الطاقة الذرية».. الأضواء تعود إلى مخزن قرب سبها يحتوي آلاف البراميل من اليورانيوم
- «رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا
- حفتر يلتقي وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وأضافت الوكالة «خلال (التفتيش)، لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المُعلن عنه في وقت (التفتيش) السابق قد أُعيدت وتُركت على مقربة من هذا الموقع». وتابعت قائلة «أكد مفتشو الوكالة على أن هذه البراميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز وشهدوا إعادة نقلها الى الموقع المعلن عنه لتخزينها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا

«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه

المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة
ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة
مناقشة تنسيق الجهود الأممية الأوروبية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا
مناقشة تنسيق الجهود الأممية الأوروبية لتنفيذ مشاريع التنمية ...
اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة
اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
باتيلي يشير إلى «بدائل» في حالة عدم الاتفاق على الانتخابات
باتيلي يشير إلى «بدائل» في حالة عدم الاتفاق على الانتخابات...
الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا في ليبيا
الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا ......
مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري
مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري...
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - ......
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في ......
المزيد