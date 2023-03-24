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اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 08:26 مساء
اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، اختتام البرنامج التدريبي المهني الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لها في مدينة زلة، بالتعاون مع المركز الليبي الكوري، لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

استهدف البرنامج الذي انطلق في 14 مارس الجاري، تدريب الباحثين عن العمل في مجالات «الطاقة الشمسية، وصناعة وحفظ الأغذية، واللحام بقوس الكهربائي، والتمديدات الكهربائية المنزلية، وتفصيل الملابس والحياكة»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وشارك في البرنامج شباب باحثون عن العمل في بلدية زلة والبلديات المجاورة لها، وذلك بعد وصول شاحنات التدريب المتنقلة المقدمة من وزارة العمل والتأهيل إلى المدينة. يأتي البرنامج ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تستهدف تدريب الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة والنائية.

المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
المشاركون في الدورة التدريبية في زلة يتسلمون شهادات تقدير، 24 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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