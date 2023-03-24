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«الكهرباء»: وصول 37 طردا ألمانيا لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 04:01 مساء
«الكهرباء»: وصول 37 طردا ألمانيا لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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وصلت إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي 37 طردا موردا من شركة «سيمنز» الألمانية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الطرود مخصصة لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي الجاري تنفيذها حاليا.

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وأوضح بيان الشركة أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

ومنتصف فبراير الماضي، أعلنت الشركة نقل معدات جديدة إلى مخازنها الرئيسية موردة من شركة «سيمنز» الألمانية، كانت قد وصلت لمطار معيتيقة الدولي. وأوضحت أن الشحنة تضم أجزاء توربينات غازية وصمامات وملحقاتها ومعدات صيانة سيجري نقلها إلى محطة شمال بنغازي.

وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
وصول طرود من شركة «سيمنز» لإجراء عمرة بمحطة شمال بنغازي، 23 مارس 2023. (شركة الكهرباء)
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