تاياني: نعمل على جعل ليبيا مستقرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن روما تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة.

وصرح تاياني، إلى إحدى الإذاعات اليوم الجمعة، بأن «إيطاليا تعمل على جعل ليبيا دولة مستقرة»، مضيفا: «نتحدث مع الجميع، لقد ذهبنا إلى طرابلس مع رئيسة الوزراء، وقدمنا زوارق دورية لخفر السواحل الليبي»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

زيارة ميلوني لطرابلس

وفي 28 يناير الماضي، زارت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، العاصمة طرابلس، حيث عقدت مباحاثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

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ووصفت ميلوني الزيارة بـ«المهمة الإيجابية»، مشيرة إلى التوقيع على «اتفاقات مهمة» بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما وعد تاياني بتسليم زورقين جديدين إلى حرس السواحل الليبي يضافان لعدد من الزوارق الإيطالية المسلمة خلال الفترة الأخيرة.