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«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 12:47 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل من الخليج إلى شحات
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق نتيجة سقوط الأمطار وسرعة الرياح.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه على ساحلي زوارة وطرابلس، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار على طول الساحل قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سقوط الأمطار وسرعة الرياح.

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