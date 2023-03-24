ضبط متهم جديد في واقعة خطف مواطن وحلق شعره بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس متهما جديدا في واقعة خطف مواطن والاعتداء عليه وحلاقة شعر رأسه.

وحدثت تلك الجريمة في دائرة اختصاص مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأوضح البيان أن المتهم هو «المدبر والمسؤول عن الواقعة»، وقد اعترف بما نُسب إليه من اتهامات، ثم أحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي.

ضبط «أمرد» المتورط في الواقعة

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أوقف أعضاء التحري شخصا ملقبا بـ«أمرد» تورط في الواقعة نفسها.

- ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره

وفي اللغة العربية، تطلق صفة الأمرد على الرجل الخالي من الشعر أو الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد.