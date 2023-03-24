اجتماع في سرت لضبط أسعار الخضراوات خلال شهر رمضان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد جهاز الحرس البلدي سرت، الخميس، اجتماعًا مع تجار الجملة والمزارعين الذين يزودون سوق سرت بالخضراوات، للتأكيد على عدم التلاعب بالأسعار داخل والالتزام بالتسعيرة المحددة.

حضر الاجتماع رئيس فرع الجهاز العميد جمعة أمبية ومعاون رئيس الفرع العقيد هاشم، ومراقب الاقتصاد سرت حسن عون الله.

- الحويج يبحث مع الحرس البلدي آلية ضبط ومتابعة أسعار السلع

وفي 16 مارس 2023 ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وضع آلية لضبط ومتابعة أسعار السلع، بما يتماشى مع أسعار التوريد، التأكد من الاشتراطات الصحية للسلع الغذائية واللحوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية للشركات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق «نشرة الأسعار المحلية والعالمية» للسلع الغذائية ومواد البناء والمعادن والعملات، بمناطق متفرقة، بدعم وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

جانب من اجتماع بجهاز الحرس البلدي سرت لتحديد أسعار بيع الخضروات خلال شهر رمضان الكريم، الخميس 23 مارس 2023 (بوابة الوسط)