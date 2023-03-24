شاهد في «اقتصاد بلس»: شبه استقرار في الأسعار بأسواق سبها

القاهرة - بوابة الوسط

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الخميس، الضوء على عدد من الأخبار المحلية التي تهم المواطنين، خاصة أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا في أسواق سبها.

وأشار البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي قال إن الاستقرار الذي تعيشه البلاد ساهم في إصلاح وتطوير قطاع النفط، بالإضافة إلى عمل حكومته على «خطة وطنية لإصلاح وتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج لتعزيز الدخل القومي للبلاد وتوفير المخصصات اللازمة لمشاريع التنمية».

- إطلاق نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلع ومواد البناء والمعادن والعملات

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق «نشرة الأسعار المحلية والعالمية» للسلع الغذائية ومواد البناء والمعادن والعملات، بمناطق متفرقة، بدعم وإشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

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