واشنطن: تصنيف «فاغنر» منظمة إجرامية يُقيد قدرتها على تحويل الأموال

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، اليوم الخميس، إن تصنيف المجموعة «فاغنر» العسكرية المرتبطة بروسيا كـ«منظمة إجرامية عابرة للحدود سيمكننا من تقييد قدرتها على تحويل الأموال، بحسب حساب قناة «الجزيرة» على «تويتر».

وخلال زيارتها إلى ليبيا هذا الأسبوع، أثارت باربرا ليف ملف «فاغنر» خلال لقائها القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى «دور المجموعة المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

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وقالت «ليف» في تصريحات إلى وكالة «رويترز» إنها التقت «زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية»، مشيرة إلى أنه «على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا». وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على «المفسدين» في ليبيا، لكن «ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».

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وأضافت أن «فاغنر» تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مضيفة أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي «كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها».

وخلال زيارتها إلى ليبيا التقت باربرا ليف مختلف الأطراف الليبية، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.