شاهد في «هنا ليبيا»: أجواء اليوم الأول من رمضان.. و«يوم القرش» عادة أهالي فزان

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الخميس، الضوء على أجواء اليوم الأول من رمضان في طرابلس وطبرق، وإحياء أهالي فزان طقوس «يوم القرش».

يُعرف يوم الشك (الثلاثين من شهر شعبان)، وهو اليوم الذي يلي استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، بيوم القرش في ليبيا. واعتاد الناس فى فزان منذ القدم التجمع في مكان واحد، قبل يوم أو يومين من رمضان. ويسمى القرش، حيث تأتي كل عائلة بوجبة العشاء إلى ذلك البيت الذي يجمعهم، وتصنع بعض الأسر القطائف فى نفس المكان، وتتناول وجبة العشاء.

- عودة إطلاق مدفع رمضان من ميدان الشهداء في طرابلس

وتطرق البرنامج إلى أجواء اليوم الأول من رمضان في طرابلس وطبرق، ففي الأولى أعلنت بلدية طرابلس المركز عودة مدفع رمضان إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة. وفي طبرق تتواصل الأجواء الاحتفالية بالشهر الكريم في أنحاء المدينة بينما لم يغِب مشهد غلاء الأسعار الذي تعاني منه أغلب المدن الليبية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع