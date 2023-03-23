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مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 09:05 مساء
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
باتيلي رفقة مساعدة وزير الخارجية الأميركي ونورلاند، 21 مارس 2023، (السفارة الأميركية)
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قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، اليوم الخميس، إن الجهود السياسية الجديدة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي «فرصة ممتازة» للمُضي قدمًا نحو إجراء انتخابات هذا العام.

وزارت ليف ليبيا هذا الأسبوع، وقالت في تصريحات إلى وكالة «رويترز» إنها التقت «زعماء ليبيين لإبلاغهم توقعاتنا بشكل مباشر للغاية».

ليف: باتيلي يرى التحديات بوضوح
وعلى الرغم من الشكوك بعد أعوام من مساعي حمل القادة السياسيين في ليبيا على القبول بانتخابات قد تنهي سلطتهم، قالت ليف إن باتيلي «يرى بوضوح شديد» التحديات.

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تلويح بعقوبات
وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه «على عكس الماضي، فإن موقف المجتمع الدولي بات أكثر انحيازًا لليبيا». وأضافت أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لفرض عقوبات على «المفسدين» في ليبيا، لكن «ربما يحدث ذلك في نهاية المطاف».

وعلَّقت «رويترز» بأنَّ «الانتخابات ووجود حكومة موحدة في ليبيا لها سيادة كاملة، هما السبيل الأمثل لإخراج مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التي تعمل في ليبيا مع (قوات الجيش) في شرق البلاد».

أميركا: «فاغنر» تنتهك السيادة الليبية
وقالت «ليف» إن المجموعة تنتهك السيادة الليبية وتزعزع استقرار منطقة الساحل، مضيفة أنها تستغل ليبيا بشكل مبدئي «كطريق ممهد للوصول إلى وسط أفريقيا ونهب مواردها».

وخلال زيارتها إلى ليبيا التقت باربرا ليف مختلف الأطراف الليبية، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

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