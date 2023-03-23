في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 383 من جريدة «الوسط»، ونطالع في صدرصفحته الأولى قصة رئيسية ترصد وتحلل تطورات ومسارات المشهد السياسي في ليبيا، وجاءت بعنوان « الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية».

ويرصد الموضوع الرئيسي ضغطًا أمميًا مدعومًا من واشنطن يعجل بتشكيل لجنة «6+6» وكذلك يحرك لجنة «5+5» بهدف إجراء الانتخابات العامة خلال 2023.

وتحت عنوان «محاولات خارجية للتأثير في مسار الانتخابات»، نطالع موضوعًا في الصفحة الثالثة يرصد تفاعلات أطراف دولية وإقليمية لقيادة المشهد الليبي وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة.

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أسرار الروسي شوغالي.. وضحايا المخلفات الحربية في ليبيا

ونطالع في الصفحة الرابعة موضوعًا رئيسيًا حول البرنامج الوثائقي «أسرار شوغالي»، وجاء من عناوينه «ماذا جرى خلال 3 لقاءات سرية بين مندوب موسكو الخفي «وسيف الإسلام القذافي؟»

أيضا تضم الصفحة موضوعا عن الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا التي وصل عددها إلى 20 مليون لغم ومخلفات متفجرة حسب مسح يناير الماضي، وجاء الموضوع بعنوان «قتلت 400 شخص.. الألغام تواصل حصد أرواح الليبيين».

أما الصفحة الخامسة فتعالج قضية الجرف القاري الليبي الذي أثارها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجاءت تحت عنوان «حقل البوري.. بين أطماع النفط والمناورة السياسية»، وسط مطالب ليبية باستدعاء سفير تونس لتوضيح الهدف من تصريحات الرئيس سعيّد.

وفي الملف نفسه نطالع موضوعًا أحد عناوينه «الدبلوماسي فرج الزروق: العدل حسمت النزاع تماماً في 1982»، بينما تقول المحامية عزة المقهور إن «الدعوى تعتبر مرجعاً في تحديد وترسيم الحدود البحرية بين بلدان العالم».

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وفي الشئون العربية والدولية نطالع موضوعات متنوعة منها موضوع في الصفحة السادسة بعنوان «هل يقود بوتين وشي محورًا جديدًا ضد الغرب.. أم محاولة لتغيير موازين القوى العالمية؟».

أما الصفحة السابعة فنقرأ فيها تقارير منها تقرير عن تطورات الصراع العربي الإسرائيلي.. وموضوعًا آخر تحت عنوان "السودان.. الانتقال المدني أقرب من أي وقت مضى».

توقعات بزيادة إنتاج نفط ليبيا

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير رئيسي بعنوان «توقعات بزيادة إنتاج النفط في ليبيا 15%».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «وعد روسي لأفريقيا: سنمدكم بالحبوب لو فشل الاتفاق الأممي».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها تغطية ندوة جاءت بعنوان «من الأطعمة إلى الثقافة والفنون.. تاريخ مرزق بين دفتي كتاب».

وإلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشر موضوعات منها تفاصيل المسلسلات الليبية المعروضة في رمضان هذا العام.

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