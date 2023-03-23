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التعرف على هوية 3 مفقودين ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 07:42 مساء
التعرف على هوية 3 مفقودين ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة
المفقودون الثلاثة الذي عثر على جثامينهم ضمن ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة. (رابطة ضحايا ترهونة)
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أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، اليوم الخميس، التعرف على هوية ثلاثة من المفقودين، الذين عثر على جثامينهم في أوقات سابقة ضمن ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وذلك بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية «DNA».

وأوضحت الرابطة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المفقودين الثلاثة الذين جرى التعرف على هوياتهم بينهم شقيقان هما «عبدالمنعم صالح مصباح شمشاقة مواليد 1977 ترهونة، وهو أب لخمسة أبناء، وموظف بوزارة التخطيط»، و«عبدالحكيم صالح مصباح شمشاقة مواليد 1966 ترهونة، وهو أب لابنين، وموظف بوزارة الزراعة»، بينما الثالث هو «بدرالدين عادل امحمد جحيدر مواليد 2001 طرابلس، محلة الإقامة قرجي - طرابلس، وهو طالب بالشهادة الثانوية بمدرسة التلميذ سالم».

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وقالت رابطة ضحايا ترهونة إن الأخوين شمشاقة «خطفتهما مليشيا الكاني بتاريخ 13 نوفمبر 2019 من محل إقامتهما بترهونة، وغُيبا قسرًا حتى عُثر عليهما في المقابر الجماعية ترهونة»، منوهة إلى أن صلاة الجنازة عليهما ستكون عقب صلاة الجمعة غدًا 24 مارس 2023 بالمسجد العتيق ترهونة.

وأضافت أن الطالب بدرالدين عادل امحمد جحيدر «خطفته مليشيا الكاني بتاريخ 14 نوفمبر 2019 من طريق الزطارنة رفقة أحمد هويد الذي عثر عليه سابقًا ضمن ضحايا الكاني، ونُقل إلى سجن القضائية ترهونة ثم غُيب قسرًا حتى عُثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بموقع المكب في ترهونة»، مشيرة إلى دفن جثمان الطالب بمقبرة حامد بعد صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر اليوم الخميس بجامع بن فضل في حي الأندلس بطرابلس.

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