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الاتفاق على تشكيل غرفة لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 05:52 مساء
الاتفاق على تشكيل غرفة لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات خلال رمضان
الاجتماع المخصص لمناقشة أزمة السيولة في البلديات، الخميس 23 مارس 2023. (حكومتنا)
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اتفقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصرف ليبيا المركزي على تشكيل غرفة من الجانبين لمتابعة أوضاع السيولة في البلديات خلال شهر رمضان، بحسب منصة «حكومتنا»

جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد ظهر اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في طرابلس برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ضم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المصرف المركزي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي، وعدد من المديرين بوزارة لحكم المحلي.

المصرف المركزي على استعداد لتوفير السيولة
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مسؤولي المصرف المركزي أكدوا خلال الاجتماع «أن السيولة متوفرة ولايوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات».

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وأوضح مسؤولو المصرف المركزي أنهم قاموا بعدة إجراءات لمعالجة أزمة السيولة النقدية «أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى ألف دينار وبطاقة الشراء إلى 4 آلاف دينار»، مشيرين إلي «عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تم معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري».

مشكلة السيولة أصبحت من الماضي
وأضافت منصة «حكومتنا» أنه «جرى الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات».

وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي خلال الاجتماع استمرار العمل مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن «مشكلة السيولة أصبحت من الماضي».

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