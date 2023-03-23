الدبيبة: إدريس بن الطيب ترك إرثا مميزا وسجل مواقف مشرفة

القاهرة - بوابة الوسط

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشاعر والكاتب والدبلوماسي إدريس بن الطيب الذي توفي، أمس الأربعاء، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الدبيبة في نعيه «خالص عبارات العزاء والمواساة لأسرة الشاعر والكاتب والدبلوماسي إدريس بن الطيب، الذي وافته المنية إثر مرض عضال»، وأضاف: «ترك الراحل إرثا ثقافيا مميزا، وسجل مواقف وطنية مشرفة». ودعا الله أن يغفر له وأن يلهم ذويه وأحبابه الصبر والسلوان.

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إدريس بن الطيب في سطور

ولد إدريس بن الطيب بمدينة المرج شرق ليبيا العام 1952، ودرس في المعاهد الدينية في كل من بنغازي والجغبوب ومعهد أحمد باشا الديني في طرابلس وتحصل على دبلوم صحافة ووسائل اتصال، وعمل في مطلع شبابه محررا في عدد من الصحف المحلية، قبل أن يعتقل من قِبل نظام القذافي مع عدد من المثقفين وكتاب جريدة «الأسبوع الثقافي» العام 1978 وقضى قرابة عشر سنوات في السجن.

بعد خروجه من السجن عين ملحقا إعلاميا وثقافيا بإيطاليا، قبل أن ينتقل للعمل بالسفارة الليبية في الهند والفلبين، وكذلك عين مستشارا فيما بعد بالمندوبية الليبية بالجامعة العربية قبل أن يُحال إلى التقاعد.

وصدر للراحل دواوين شعر «تخطيطات على رأس الشاعر»، و«العناق على مرمى الدم»، و«كوة للتنفس»، و«مرافعة السيوف»، و«عناد الذخيرة».