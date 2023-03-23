تراجع طفيف للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وهبط سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.095 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر اليورو عند 5.44 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.

سعر الدينار التونسي والليرة التركية مقابل الدينار الليبي

وحافظ كل من الدينار التونسي والليرة التركية على سعر صرف 1.65 دينار، و0.27 دينار على التوالي.

وارتفع سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 237 دينارا مقابل 235 دينارا للغرام أمس.