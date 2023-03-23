السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.75 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.86 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، في حين استقر سعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، في حين تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.24 دينار مقابل 0.25 دينار أمس.