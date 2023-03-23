«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى المرج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى المرج تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على الساحل من الزاوية إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا على ساحلي زوارة وطرابلس حيث تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.