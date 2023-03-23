اجتماع بوزارة الداخلية لمتابعة آليات تنفيذ خطة تأمين طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، آليات متابعة تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس الصادرة من وزير الداخلية المكلف.

ضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومعاونه، وبحضور رؤساء أقسام التفتيش بكل من: «الإدارة العامة للدعم المركزي - جهاز حرس الحدود - جهاز دعم المديريات بالمناطق - الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية».

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وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة التي تهدف إلى متابعة أعمال ومهام الأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، والتي تشرف عليها الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.