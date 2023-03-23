شاهد في «هذا المساء»: إيطاليا في المشهد مجددًا.. والغرياني يستعدي «سبتمبر»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على التطورات المرتبطة بتوقيع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع رئيس الأركان الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني، اتفاقا فنيا لتدريب القوات الخاصة، وذلك خلال زيارة الحداد إلى العاصمة روما أمس الثلاثاء.

جاء الاتفاق بينما يسعى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لتشكيل نواة عسكرية مشتركة بين شرق وغرب البلاد، إن نجح فيها السنغالي سيكون أول مبعوث أممي يتوصل إلى هذا الإنجاز، الذي فشل فيه سابقوه.

- الحداد يوقع مع رئيس الأركان الإيطالي اتفاقا لتدريب القوات الخاصة

- الدبيبة يلتقي الغرياني بمقر دار الإفتاء

وتطرق البرنامج إلى موقف المفتي السابق الصادق الغرياني الذي دعا خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «قوى فبراير لإقامة ملتقى موسعًا» والقسم على ثلاث مبادئ هي: «أن يكون القضاء هو الفيصل في حل النزاعات، ورفض الحكم العسكري، بالدفع بالانتخابات، والالتزام بالذمة المالية».

وحول هذه التطورات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الأستاذ الجامعي والناشط السياسي يوسف البخبخي، والمحلل السياسي سعد الدينالي، ورئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد ترجمان، والخبير الاستراتيجي عادل عبدالكافي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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