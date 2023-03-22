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الدبيبة: سأجوب دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 10:52 مساء
الدبيبة: سأجوب دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين
الدبيبة متحدثا في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بثّته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك»، الأربعاء 22 مارس 2023 (صورة من الفيديو)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه «سيجوب دول العالم لمنع إراقة دماء الليبيين»، مؤكدًا في الوقت نفسه «الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين».

جاء ذلك في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بثّته صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك».

وتابع: «نأمل أن يكون هذا الشهر فرصة لاستعادة وحدة ليبيا ونهايةً للفرقة والتشرذم وبدايةً محفزةً للبناء والإعمار والوحدة»، لافتًا إلى أن حكومته سعت لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، منوهًا بأن الحكومة «أوفت بوعدها في صيانة وتطوير الشركة العامة للكهرباء وتحسين خدماتها».

الدبيبة: نعمل على «خطة وطنية لإصلاح وتطوير قطاع النفط»
وأشار الدبيبة إلى العمل مع مكتب النائب العام والأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العمل على «خطة وطنية لإصلاح وتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج لتعزيز الدخل القومي للبلاد وتوفير المخصصات اللازمة لمشاريع التنمية».

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كما لفت إلى مواصلة العمل على تنفيذ جدول المرتبات الموحد وإطلاق مبادرة الأسر المحتاجة والإسكان الشبابي، وتفعيل الإدارة المحلية واستعادة البلديات دورها الخدمي والتنموي وابتعادها عن التجاذبات السياسية، ومنحها الفرصة للتواصل المباشر مع المواطنين.

الدبيبة يدعو إلى الاتفاق على «ثوابت وطنية»
ودعا الدبيبة إلى ضرورة أن تكون هناك «ثوابت وطنية لا نحيد عنها جميعًا أهمها: نبذ التطرف والإرهاب، والمحافظة على وحدة تراب الوطن، وعدم العودة إلى الحرب، واستعادة سيادة البلاد، والمحافظة على التنوع العرقي والثقافي، وتحقيق التنمية المتوازنة والممتدة لكافة المدن والمناطق، وتحقيق العدالة لكافة المواطنين، وإجراء الانتخابات والتداول السلمي على السلطة بعيدًا عن العنف».

الدبيبة: المجتمع المدني رافد أساسي في ليبيا
وقال الدبيبة إن «المجتمع المدني رافد أساسي في الحياة السياسية في ليبيا، ووحدتنا تحد من التدخل الأجنبي، وتعطينا الفرصة لإنتاج حل محلي»، داعيًا إلى مواجهة «مشاريع التقسيم والحرب والكراهية».

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