السيسي وقيس سعيّد يهنئان المنفي بحلول شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقيتي تهنئة بحلول شهر رمضان من الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن المنفي تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التونسي، الذي هنَّأه بمناسبة شهر رمضان، متمنيًا للشعب الليبي دوام الاستقرار والنماء، مجددًا حرصه التام على العمل معًا من أجل تعزيز أواصر الأخوّة، وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.

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وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع المنفي، لتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك».