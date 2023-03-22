الدبيبة يوجه كلمة لليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان في التاسعة مساء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سيوجه كلمة إلى أبناء الشعب الليبي عند الساعة التاسعة مساءً، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك غدًا الخميس، بعدما أعلنت دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان مساء أمس الثلاثاء ليكون اليوم هو المتمم لشهر شعبان.

- الدبيبة يصدر قرارًا بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

وأصدر الدبيبة في وقت سابق، اليوم القرار رقم «125» لسنة 2023 بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي في الجهات والمؤسسات العامة خلال أيام شهر رمضان المبارك، لتكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.