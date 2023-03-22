الدبيبة يصدر قرارا بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، القرار رقم «125» لسنة 2023 بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي في الجهات والمؤسسات العامة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» على أن تكون ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك للعام 2023، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

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وتبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك غدًا الخميس، بعدما أعلنت دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعذُّر رؤية هلال شهر رمضان مساء أمس الثلاثاء ليكون اليوم هو المتمم لشهر شعبان.