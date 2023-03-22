مجلس النواب يصوت «بالأغلبية» على 5 مشاريع قوانين وتعديل سادس...

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء الأربعاء، إن المجلس صوّت «بالأغلبية» على خمسة مشاريع قوانين، بالإضافة إلى تعديل قانون سادس، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية المعلقة منذ أمس الثلاثاء، في وقت سابق اليوم بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.
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وقال بليحق إن مجلس النواب ناقش خلال اجتماعه اليوم جملة من المواضيع ومشاريع القوانين وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد من مشاريع القوانين، وإقرار عددٍ منها.
مشاريع القوانين التي صوّت عليها مجلس النواب اليوم
وأوضح بليحق أن جلسة اليوم جرى خلالها «التصويت بالأغلبية على إقرار مشروع قانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني»، و«التصويت بالأغلبية على مشروع قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية»، و«التصويت بالأغلبية على تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة»، و«التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا»، و«التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، و«التصويت بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل».
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