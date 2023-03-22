مجلس النواب يصوت «بالأغلبية» على 5 مشاريع قوانين وتعديل سادس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء الأربعاء، إن المجلس صوّت «بالأغلبية» على خمسة مشاريع قوانين، بالإضافة إلى تعديل قانون سادس، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية المعلقة منذ أمس الثلاثاء، في وقت سابق اليوم بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.

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وقال بليحق إن مجلس النواب ناقش خلال اجتماعه اليوم جملة من المواضيع ومشاريع القوانين وبعد مناقشتها تم تأجيل عدد من مشاريع القوانين، وإقرار عددٍ منها.