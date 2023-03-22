الشهوبي يناقش مع سفير النيجر خطوات تنفيذ طريق مصراتة - تمهنت - أغاديس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، مع سفير النيجر لدى ليبيا، خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، «الخطوات العملية التي من شأنها تنفيذ مشروع طريق العبور (مصراتة - تمهنت - أغاديس)»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل الشهوبي صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر ديوان وزارة المواصلات في طرابلس، سفير النيجر لدى ليبيا، بحضور مستشار الوزير محمد أبوزيان، ومستشار العلاقات الدولية علي الصيد القمودي، وفوزي المخزومي عن مكتب التعاون بديوان الوزارة.

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وأضافت وزارة المواصلات أن لقاء الشهوبي مع سفير النيجر جرى خلاله بحث أوجه التعاون في كافة المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات، مشيرة إلى إشادة الشهوبي بعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والنيجر، وتأكيد عزمه على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين في ليبيا والنيجر.

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ طريق مصراتة - تمهنت - أغاديس

ووقّع وزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير التجارة من جانب النيجر، في 16 مارس الجاري، على مذكرة تفاهم، لبدء تنفيذ مشروع طريق العبور «مصراتة - تمهنت - أغاديس»، وذلك على هامش فعاليات مُعرض وملتقى «صنع في ليبيا» الذي أُقيم في نيامي الأسبوع الماضي.

ويهدف المشروع إلى فتح طريق استراتيجي يربط ليبيا باعتبارها بوابة أفريقيا على البحر المتوسط بدول ما بعد الصحراء الكبرى. وقالت وزارة المواصلات إن تنفيذ الطريق سيمثل نقلة نوعية في اقتصاد البلدين؛ لما يحققه من أرباح من خلال تحول المنطقة إلى مركز للتجارة وتدفق السلع والبضائع وحركة العبور والتنقل.

لقاء الشهوبي مع سفير النيجر لدى ليبيا، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة المواصلات)

لقاء الشهوبي مع سفير النيجر لدى ليبيا، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة المواصلات)