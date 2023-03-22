أميركا تحث ليبيا على تبني «سريع» لقانون مجتمع مدني جديد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن «مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حثت خلال اجتماعاتها في طرابلس وبنغازي على التبني السريع لقانون مجتمع مدني حديث يستوفي أفضل الممارسات الدولية ليحل محل القانون 19».

ارتياح مساعدة وزير الخارجية الأميركي

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المسؤولة الأميركية «شعرت بالارتياح لسماع من القادة الليبيين أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ستكون قادرة على العمل بشكل طبيعي في انتظار اعتماد قانون جديد».

وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية خلال زيارتها إلى ليبيا هذا الأسبوع، ومن بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.