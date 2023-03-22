السفير الفرنسي: ندعم عمل حورية الطرمال للنهوض بالمرأة

التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، اليوم الأربعاء، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.
وأكد السفير الفرنسي في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «دعم عملها من أجل النهوض بالمرأة وحمايتها في ليبيا».
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لقاء الطرمال والسفير النمساوي
وفي الشهر الماضي، عقدت الطرمال، لقاءً مع السفير النمساوي لدى ليبيا كريستوف ماينبورغ، في طرابلس، وهنأ السفير ماينبورغ الوزيرة طرمال بمناسبة قرب اليوم العالمي للمرأة وأنشطتها، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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