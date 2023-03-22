السفير الفرنسي: ندعم عمل حورية الطرمال للنهوض بالمرأة

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، اليوم الأربعاء، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأكد السفير الفرنسي في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «دعم عملها من أجل النهوض بالمرأة وحمايتها في ليبيا».

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