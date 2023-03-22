بالصور: افتتاح مركز غسيل وعلاج الكلى غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية غريان افتتاح مركز غسيل وعلاج الكلى غريان الواقع بمحلة المغاربة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي غريان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «المركز مجهز بأحدث الإمكانات والمعدات والأجهزة الخاصة بتنقية الدم».

السعة السريرية لمركز غسيل وعلاج الكلى غريان

وتبلغ السعة السريرية لمركز غسيل وعلاج الكلى غريان 25 سريرا طبيا، ما يمكنه من التعامل مع قرابة 50 حالة في اليوم الواحد.

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وأكد عضو المجلس البلدي نادر الأشهب «تسخير الإمكانات المتاحة كافة والتواصل الدائم مع القائمين على وزارة الصحة والعمل سويا للنهوض بالقطاع الصحي وتطويره داخل نطاق المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

حضر الافتتاح عميد بلدية غريان ناصر بريني ومجموعة من أعضاء البلدية، وعضو مجلس النواب عن المدينة صلاح الزوبيك، ورئيس مركز غسيل وعلاج الكلى غريان د. سهام سالم قشوط، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والقائمين على الملف في المدينة.

من افتتاح مركز غسيل وعلاج الكلى غريان، 21 مارس 2023. (المجلس البلدي غريان)

من افتتاح مركز غسيل وعلاج الكلى غريان، 21 مارس 2023. (المجلس البلدي غريان)

تجهيزات طبية في مركز غسيل وعلاج الكلى غريان، 21 مارس 2023. (المجلس البلدي غريان)

تجهيزات طبية في مركز غسيل وعلاج الكلى غريان، 21 مارس 2023. (المجلس البلدي غريان)