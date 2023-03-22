«أمن بنغازي» يضبط سيارة مسروقة من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي سيارة مسروقة من مدينة طرابلس.

تعود بداية الواقعة إلى ورود تعميم للقسم بشأن سرقة السيارة من قبل مديرية أمن جنزور، حيث عثر عليها في أحد معارض السيارات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتوجه أعضاء التحريات إلى المعرض، حيث أفاد صاحبه بأن السيارة تخص أحد الأشخاص، الذي وضعها عنده بغرض البيع، فاستهدف رجال الأمن الشخص المطلوب واتضح أنه لا يملك مستندات تثبت ملكية السيارة، وأنه اشتراها من شخص آخر.

وتبيَّن أن المتهم من ذوي السوابق، واتخذت معه الإجراءات القانونية، ثم أحيل إلى النيابة العامة، فيما تتواصل جهود البحث عن المتهم الآخر.