حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة، مع رياح شمالية غربية نشطة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، 16 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تقل سرعتها من مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة نسبيا، حيث تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من يوم الجمعة.