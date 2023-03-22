السوق الرسمية: ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما زاد سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.53 دينار، أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.