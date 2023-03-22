شاهد في «هذا المساء»: ما دلالات زيارة «باربرا ليف» إلي ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والتي أثارت معه ملف «فاغنر» الروسية وتصنيفها مؤخرًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، و«دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة»، بحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر».

وخلال زيارتها إلى ليبيا التقت الدبلوماسية الأميركية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

- مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»

تزامنت هذه اللقاءات المكثفة مع تسمية مجلس النواب ممثليه في لجنة «6+6» المُشتركة المعنية بإعداد قوانين الانتخابات مع المجلس الأعلى للدولة، فهل تشهد الأيام المقبلة خطوات إلى الأمام بشأن الانتخابات وخروج المرتزقة؟ وهو السؤال الذي طرحه البرنامج على كل من: الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والباحث القانوني المهتم بالشأن العام عبدالله الديباني.

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