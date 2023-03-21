المشري لمساعدة وزير الخارجية الأميركي: مجلس الدولة يدعم أية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، «دعم المجلس لأية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

واستقبل المشري، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

جهود مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري ناقش مع الوفد الأميركي رفقة نائبه الثاني عمر بوشاح، آخر مستجدات العملية السياسية بليبيا وسبل حل الأزمة السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري بيَّن للوفد الأميركي «الجهود التي بُذلت من مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري»، مشيرًا إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف عبرت من جهتها عن دعم بلادها للجهود الدولية والمحلية لإجراء الانتخابات.

لقاءات مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية في ليبيا

ووصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركي العاصمة طرابلس، صباح اليوم، وكان في استقبالها والوفد المرافق لها لدى وصولها مطار معيتيقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقبل اجتماعها مع المشري، أجرت الدبلوماسية الأميركية والوفد المرافق لها في طرابلس، لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

واستبقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي زيارة طرابلس، بلقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي أمس الإثنين، وذلك للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية.