شاهد في «اقتصاد بلس»: شركة الكهرباء تعد بشهر رمضان «غير مسبوق»

القاهرة - بوابة الوسط

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف طرح الأحمال الذي يتكرر في عدة مناطق خاصة مع قدوم شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي طال العديد من السلع الأساسية.

من جابنه، قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، في تصريح إلى قناة «الوسط»، إن الشركة وصلت بالإنتاج إلى 8200 ميغاوات وهي سابقة في تاريخ الشركة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون هناك طرح للأحمال خلال الشهر المبارك، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة وعد بأن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفًا تمامًا عن الأشهر الماضية.

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وأضاف أن الشركة نفذت خلال الفترة الماضية 13 عمرة جسيمة قبل دخول الذروة الشتوية، وعلى أن يجري تنفيذ 14 عمرة جسيمة قبل الذروة الصيفية، إضافة إلى استمرار العمرات في محطات غرب طرابلس والخمس ومصراتة وشمال بنغازي.

وأوضح أن الشركة حققت سابقة من نوعها من خلال إجراء عمرات جسيمة بنسبة 90% للمحطات الليبية في كافة المدن، مرجعًا السبب في تحسُّن خدمات الشركة العامة للكهرباء إلى إقناع الشركات الأجنبية بالعودة للعمل في ليبيا.

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