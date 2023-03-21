فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيذي للنهر الصناعي علي حافظ، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الصمام المغذي لخط مياه السرير- سرت بعد توقف دام شهرين للصيانة.

وقال حافظ في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المياه باتت متوفرة الآن وبدأ تدفقها تجاه مدينة سرت قادمة من الخزان الرئيسي أجدابيا، وذلك بعد انتهاء مهندسي وفنيي جهاز النهر الصناعي من أعمال الصيانة.

- فتح الصمام المغذي لخط مياه أجدابيا- سرت

وأوضح مراقب التشغيل أن الخط شهد أعطالًا فنية متكررة قبل أن يتقرر صيانته. فيما اعتمدت المدينة على إمدادات المياه الاحتياطية من خزان القرضابية سرت خلال فترة توقف ضخ المياه.