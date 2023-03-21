تعميم من «التعليم» حول مواعيد الدراسة خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، تعميما، اليوم الثلاثاء، بشأن مواعيد الفترتين الصباحية والمسائية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

ونص التعميم المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم بموقع «فيسبوك»، على إلغاء الطابورين الصباحي والمسائي، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا للفترة الصباحية، والواحدة مساء للفترة المسائية.

- «التعليم» تنفي إيقاف الدراسة خلال رمضان

وحدد التعميم زمن الحصة الواحدة بـ35 دقيقة، والاستراحة 10 دقائق فقط بعد الحصة الثالثة، فيما تكون الفترة الصباحية ست حصص والفترة المسائية خمس.

«التعليم» تنفي إيقاف الدراسة خلال رمضان

وفي 27 فبراير، نفت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ما يتداول بشأن إيقاف الدراسة خلال شهر رمضان.

وأشارت إلى قرار الوزير موسى المقريف بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات، والمتضمن تعليق الدراسة خلال الأسبوع الأخير من رمضان مع إجازة عيد الفطر وليس في كامل الشهر، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».