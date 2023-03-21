الدبيبة ومساعدة وزير الخارجية الأميركي يؤكدان دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم الثلاثاء، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أوردمان، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، كما جاء بعد لقاء آخر جمع بين ليف ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

لقاء بين حفتر ومساعدة وزير الخارجية الأميركي

كما التقت المسؤولة الأميركية، أمس، القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث تناولت نشاط شركة «فاغنر» الروسية، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

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وأفاد بيان للسفارة الأميركية بأن «ليف» ناقشت مع «حفتر» أهمية «دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».