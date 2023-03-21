كشف غموض واقعة العثور على جثة في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن النواحي الأربع تفاصيل واقعة العثور على جثة ملقاة على الطريق في منطقة سيد موسى بسوق السبت بقصر بن غشير.

تعود البداية إلى تلقي المديرية بلاغا بالحادث، حيث توجه أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى مكان الواقعة ولاحظوا بالمعاينة وجود سبب جنائي وراء الوفاة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ضبط الجناة

وتعاون رجال التحريات مع أفراد مركز شرطة غرب قصر بن غشير في التحقيق بالواقعة، حيث توصلوا إلى مشتبه به، وجرى ضبطه وإحضاره إلى القسم، ليعترف بأن لديه معلومات حول الواقعة.

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وقال المتهم إنه وآخرين قاموا بقتل المجني عليه ثم ألقوا جثته في الطريق، حيث جرى ضبط ثلاثة آخرين متورطين في الجريمة، واعترفوا بما نسب إليهم، ثم اتخذت الإجراءات القانونية معهم وأحيلوا إلى نيابة قصر بن غشير الجزئية.