التومي يبحث مع سفير مالطا التعاون في إدارة النفايات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي مع سفير مالطا في ليبيا صليبا تشارلز، التعاون في مجالات الاصحاح البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسائلة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين تناول التنسيق بين البلدين في مجال الإدارة المحلية بشكل عام، حسب بيان الحكم المحلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الاجتماع تناول سبل خلق شراكة بين البلديات الليبية والمالطية

وتناول الاجتماع التعاون في التدريب بالمجالات التخصصية بما يكفل الرفع من معدلات أداء الموظفين بالبلديات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية.

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وناقش الطرفان سبل خلق شراكات حقيقة بين البلديات الليبية والمالطية في المجالات الخدمية والثقافية والرياضة بما يسهم في تعميق العلاقة بين الشعبين، وبحثا التجهيز لملتقى دولي مشترك للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمشاركة مع البلديات الليبية بما يسهم في تحقيق تنمية محلية حقيقية.