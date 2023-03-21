  • Alwasat News
Atwasat

ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطن وحلق شعره

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 08:42 صباحا
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطن وحلق شعره
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس شخصا ملقبا بـ«أمرد» بعدما تورط في واقعة خطف مواطن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقتاد المجني عليه إلى أحد الأحياء السكنية، واعتدى عليه بالضرب رفقة آخرين، قبل أن يحلق شعر رأسه، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

- أمن بنغازي يضبط وافدا مطلوبا في جريمة قتل بطرابلس

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، ثم أحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

وفي اللغة العربية، تطلق صفة الأمرد على الرجل الخالي من الشعر أو الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة» تبحث إطلاق مبادرة «دعامة الحياة» لمرضى القلب
«الصحة» تبحث إطلاق مبادرة «دعامة الحياة» لمرضى القلب
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطن وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطن وحلق شعره
العابد يؤكد أهمية الربط الإلكتروني بين «العمل» ومكتبها في مسلاتة
العابد يؤكد أهمية الربط الإلكتروني بين «العمل» ومكتبها في مسلاتة
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي
افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
كشف غموض واقعة العثور على جثة في قصر بن غشير
كشف غموض واقعة العثور على جثة في قصر بن غشير...
التومي يبحث مع سفير مالطا التعاون في إدارة النفايات
التومي يبحث مع سفير مالطا التعاون في إدارة النفايات...
المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء الانتخابات
المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء......
افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي
افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي...
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني...
المزيد