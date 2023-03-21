ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطن وحلق شعره

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس شخصا ملقبا بـ«أمرد» بعدما تورط في واقعة خطف مواطن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقتاد المجني عليه إلى أحد الأحياء السكنية، واعتدى عليه بالضرب رفقة آخرين، قبل أن يحلق شعر رأسه، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، ثم أحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

وفي اللغة العربية، تطلق صفة الأمرد على الرجل الخالي من الشعر أو الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد.