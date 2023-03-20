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المنفي يجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 10:29 مساء
المنفي يجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية»، وكذلك التأكيد على ضرورة «احترام سيادة المؤسسات الليبية» في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم الإثنين.

المنفي يرحب بتوافق مجلسي النواب والدولة
ورحب المنفي في التغريدة الأولى «بخطوة توافق المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023»، حاثاً «المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف»، في إشارة إلى لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي في ذات التغريدة «الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية».

- مجلس النواب يعلن ممثليه في لجنة «6+6»
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وأعلن مجلس النواب في وقت سابق اليوم، أسماء ممثليه في لجنة «6+6» بعد انتخابهم من قِبل أعضاء المجلس، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. فيما لم يعلن مجلس الدولة ممثليه في ذات اللجنة حتى الآن.

المنفي يجدد التأكيد على احترام سيادة المؤسسات الليبية
وفي تغريدة ثانية، جدد المنفي التأكيد «على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها»، وذلك رداً على المواقف الدولية الأخيرة والمطالبات بآلية موحدة للإشراف على إدارة العائدات النفطية والإنفاق الحكومي.

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