المنفي يجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية»، وكذلك التأكيد على ضرورة «احترام سيادة المؤسسات الليبية» في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم الإثنين.

المنفي يرحب بتوافق مجلسي النواب والدولة

ورحب المنفي في التغريدة الأولى «بخطوة توافق المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات عام 2023»، حاثاً «المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف»، في إشارة إلى لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي في ذات التغريدة «الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية».

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وأعلن مجلس النواب في وقت سابق اليوم، أسماء ممثليه في لجنة «6+6» بعد انتخابهم من قِبل أعضاء المجلس، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. فيما لم يعلن مجلس الدولة ممثليه في ذات اللجنة حتى الآن.