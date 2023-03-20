جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

نظّمت جريدة «فسانيا» بالتعاون مع منظمة «صدى فسانيا» في مدينة سبها اليوم الإثنين، جلسة حوارية بعنوان «واقع المرأة المطّلقة في المجتمع الليبي»، بحضور شخصيات عامة وعددٍ من المهتمين بقضايا المرأة.

وأدار الجلسة الحوارية المستشار القانوني عقيلة محجوب، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، بحضور عددٍ من الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بقضية المرأة.

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وناقشت الجلسة الحوارية، عدة محاور حملت عناوين: «المرأة المطلقة بين الحقوق والواجبات»، و«القوانين المحلية ودورها في إنصاف المرأة المطلقة وضمان حقوقها»، و«الخطوات العملية وآلية تعديل القوانين لضمان حقوق المطلقة».

كما تطرّقت النقاشات خلال فعاليات الجلسة إلى الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع معدلات نِسب الطلاق في الآونة الأخيرة، وكيفية إيجاد الطُرق المناسبة لعلاج هذه الظاهرة.

وأوصى مشاركون في ختام الجلسة الحوارية بضرورة تكثيف الجلسات الحوارية وتخصيص ورش عمل، والتوعية بالقوانين المحلية المعنية بوضع المرأة المطلقة في ليبيا.

إحدى المشاركات في الجلسة الحوارية حول «واقع المرأة المطلقة في المجتمع الليبي»، الإثنين 20 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

عدد من المشاركين في الجلسة الحوارية حول «واقع المرأة المطلقة في المجتمع الليبي»، الإثنين 20 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

عدد من المشاركين في الجلسة الحوارية حول «واقع المرأة المطلقة في المجتمع الليبي»، الإثنين 20 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)