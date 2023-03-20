  • Alwasat News
Atwasat

المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 08:41 مساء
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية
جانب من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين 20 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بحسب بيان مُقتضب للمجلس الرئاسي.

يأتي هذا بينما لا يزال الموقف غامضًا إزاء مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

- الدبيبة يدعم جهود باتيلي.. ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية
- المنفي: ندعم جهود باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية 2023

وفي 27 فبراير الماضي، طرح باتيلي مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي تركّز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

وفي 11 مارس الجاري، أكّد المنفي دعم المجلس الرئاسي لجهود المبعوث الأممي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 «بملكية ليبية».

وفي اليوم التالي 12 مارس، جدّد الدبيبة دعمه لجهود باتيلي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة «رفعت مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات»، وناشد الليبيين التحلّي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات «عادلة ونزيهة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح
افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح
سفير فرنسا يثمن جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة
سفير فرنسا يثمن جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية ...
شاهد في «هنا ليبيا»: عزوف الطلاب عن الدراسة بمجال الصحافة
شاهد في «هنا ليبيا»: عزوف الطلاب عن الدراسة بمجال الصحافة
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية ...
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع وزارة المواصلات
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»...
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من الكماليات؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء ......
«الوطني للحريات» يطالب بعدم تنفيذ فتوى «الأعلى للقضاء» حول «شرعية» الجمعيات الأهلية
«الوطني للحريات» يطالب بعدم تنفيذ فتوى «الأعلى للقضاء» حول ......
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع وزارة المواصلات
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها ......
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية ......
المزيد