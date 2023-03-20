المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بحسب بيان مُقتضب للمجلس الرئاسي.

يأتي هذا بينما لا يزال الموقف غامضًا إزاء مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

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وفي 27 فبراير الماضي، طرح باتيلي مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي تركّز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

وفي 11 مارس الجاري، أكّد المنفي دعم المجلس الرئاسي لجهود المبعوث الأممي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 «بملكية ليبية».

وفي اليوم التالي 12 مارس، جدّد الدبيبة دعمه لجهود باتيلي، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة «رفعت مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات»، وناشد الليبيين التحلّي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات «عادلة ونزيهة».