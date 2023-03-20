شاهد في «هنا ليبيا»: عزوف الطلاب عن الدراسة بمجال الصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الإثنين، الضوء على معاناة طلاب المدرسة الابتدائية الوحيدة في منطقة بودريسة بضواحي مدينة بنغازي من ازدحام شديد، مع غيابٍ تام لصيانتها منذ سنوات، وسط مطالبات بضرورة توسعتها أو إنشاء مدرسة جديدة لاستيعاب الطلاب.

ونظم طلاب العلاقات العامة بكلية الإعلام بالمرج ندوة علمية عن عزوف الطلاب عن الدراسة بمجال الصحافة في الجامعات الليبية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وصحفيين وإعلاميين ومهتمين بمجال الصحافة والإعلام.

وأشار البرنامج بوصول البطل الليبي للشطرنج ولاعب نادي دارنس يوسف عبدالباسط الحصادي، في بطولة «Riyadh Calendar»، لأساتذة الشطرنج إلى الترتيب الخامس، التي شارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مصنفين دولياً، في العاصمة السعودية الرياض.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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