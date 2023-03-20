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افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 07:30 مساء
افتتاح المجمع الصناعي بمنطقة سيدي السائح
الدبيبة يفتتح مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدببية، اليوم الإثنين، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة «السهل القابضة» المقام ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، بحضور وزيري الصناعة والمعادن والمواصلات، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعة الليبي، وعدد من رجال الأعمال.

منتجات مجمع السائح
ويحتوي المجمع على مصنع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت، وحفاظات الأطفال، والحلويات والسكر، ويضم أكثر من 3000 موظف ومنتج ليبي، جرى تدريبهم وتأهليهم، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
واستمع الوفد الحكومي إلى شروح وافية من المنتجين بشأن قدرتهم على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد التي يجرى إنتاجها بالمجمع، والقدرة على التنافس من خلال أسعار جيدة.

دعم حكومي للقطاع الخاص
ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده دعمه القطاع الخاص وتشجيع رجال الأعمال الليبيين، موجهاً وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة لتقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة «السهل القابضة» بأن المجمع يُعتبر من أكبر المجمعات في أفريقيا، ورافد حقيقي للصناعة الوطنية، مثمنًا دور الهيئات ذات العلاقة، ومصرف ليبيا المركزي لدعم رجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تطوير الصناعة المحلية ودعمها.

ويقع مجمع السائح الصناعي بمنطقة سيدي السائح على بعد 60 كيلومتر جنوب طرابلس، وأُنشئ على مساحة 420 ألف متر مربع، ويجرى تغذيته بالطاقة النظيفة عن طريق محطتي الغاز والطاقة الشمسية.

وتمتلك المجموعة 34 مصنعًا للمواد والسلع الغذائية والأعلاف والحفاظات والمناديل الورقية ومذابح الدواجن والأكياس البلاستيكية موزعة في مختلف مناطق ليبيا، وتمارس عملها في قطاع الرعاية الصحية من خلال سبع شركات لتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى 14 شركة في قطاع التجارة.

منتجات أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
منتجات أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
الدبيبة يفتتح مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
الدبيبة يفتتح مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
منتجات أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
منتجات أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
أحد مصانع مجمع السائح الصناعي ببلدية سيدي السائح جنوب طرابلس، الإثنين 20 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
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