لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

القاهرة - بوابة الوسط

طمأن رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، المواطنين «بأن الوقود متوفر وبكميات كبيرة ولا داعي للازدحام أمام المحطات»، منوهاً إلى أن «هذه الإشكالية سوف تنتهي اليوم أو يوم الغد».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين اليوم الإثنين، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عقب اجتماع لجنة أزمة الوقود والغاز، والذي خُصص لمناقشة آخر المستجدات حول الوقود، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد الأمين في تصريحاته «حلحلة كافة الإشكاليات المتعلقة بالوقود» منذ توليه لمهمة رئاسة لجنة أزمة الوقود والغاز، وقال معلقاً على الازدحام أمام محطات الوقود هذه الأيام إن «الوقود متوفر وبكميات طبيعية».

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وأضاف الأمين أن البواخر الناقلة للوقود «حركتها اعتيادية»، منوهاً إلى أن «هناك باخرة الآن راسية بميناء طرابلس تُفرغ حمولتها لتوزيعها على المحطات وهناك باخرة أخرى على المخطاف تنتظر دخولها إلى ميناء طرابلس لتفريغ شحنتها».

أسباب الازدحام أمام محطات الوقود

وأرجع الأمين سبب الازدحام الحاصل أمام محطات الوقود إلى «تدفق المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك»، معتبرا أن «الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود غير مبررة، وهناك حالة من الخوف من بعض المواطنين ولديهم هاجس من انقطاع الوقود ما تسبب في الازدحام».

كما أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز خلال تصريحاته أن «الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين وتنظيم المحطات وتسهيل حصول المواطنين على الوقود»، وفق وزارة الداخلية.