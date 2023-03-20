عقيلة يستعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي إجراءات «النواب» بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه اليوم الإثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، ما أنجزه المجلس من تشريعات لازمة لإجراء الانتخابات، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

واستقبل عقيلة بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف والوفد المرافق لها الذي ضم كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في ليبيا ليزلي أوردمان.

اختيار ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6»

وخلال لقاء عقيلة مع الوفد الأميركي، أعلن بليحق أسماء النواب الذين جرى انتخابهم من قِبل أعضاء المجلس لتمثيله في لجنة «6+6» المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة والتي ستتولى إعداد القوانين الانتخابية وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقرّه المجلس في فبراير الماضي، وهو ما عرضه عقيلة على الوفد الأميركي.

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وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء عقيلة مع الوفد الأميركي تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «على ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

لقاء الوفد الأميركي مع حفتر

وقبل لقائه مع عقيلة صالح، التقى الوفد الأميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لمناقشة التطورات السياسية في ليبيا، و«أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023» وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

لقاء عقيلة صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الإثنين 20 مارس 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الإثنين 20 مارس 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الإثنين 20 مارس 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، الإثنين 20 مارس 2023. (مجلس النواب)