عقيلة صالح يلتقي البرلماني اليوناني أندرياس لوفردوس

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عضو البرلمان اليوناني ومسؤول الشؤون الخارجية لحزب «باسوك»، أندرياس لوفردوس، بمقر ديوان المجلس في بنغازي اليوم الإثنين.

وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على مستوى التعاون البرلماني بين البلدين.

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حضر الاجتماع مدير مكتب شؤون الرئاسة في مجلس النواب عوض الفيتوري، والقنصل العام اليوناني ستافروس فينزيلوس.